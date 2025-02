Handebol amplia projeto social e abre inscrições

Cascavel - A Associação Cascavelense de Handebol está entre as entidades que receberam recursos através do chamamento público da Prefeitura de Cascavel. A verba de R$200 mil irá proporcionar a ampliação do projeto de iniciação esportiva já existente e que deverá atender um total de 300 crianças.



O projeto já existe no Colégio Maria Fany Quessada de Araújo, no bairro Pacaembu. O mais novo polo será implantado no Cascavel Velho, e irá atender crianças com idade entre cinco e 16 anos, de ambos os sexos.



Em todo o período que houver os treinamentos, as crianças serão acompanhadas por professores contratados pelo projeto e receberão uniformes e equipamentos. Aos interessados em participar, as inscrições e os treinamentos devem começar já na próxima semana.