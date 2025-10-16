Rio Grande do Sul - Flertando com a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Grêmio precisa voltar a vencer na competição. Nesta quinta-feira (16), às 19h, o time gaúcho recebe o São Paulo, que também vive uma campanha irregular, mas tem boas chances de estar na zona de classificação para as competições continentais.
O técnico Mano Menezes, mais uma vez, vai alterar a equipe por conta de lesões. As boas notícias são os retornos de Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius, que treinaram normalmente desde segunda-feira.
No entanto, a principal dúvida está na parte da frente. Alysson, Amuzu, Aravena, Cristian Olivera e Cristian Pavon disputam as posições dos lesionados Braithwaite e Carlos Vinicius. André Henrique é a primeira opção, mas retornou da Data Fifa com desconforto muscular e deve ser poupado.
O tricolor do Morumbis também tem vários desfalques. Rafael Tolói, Oscar, Luan, André Silva, Calleri e Ryan Francisco estão fora.