Rio Grande do Sul - Flertando com a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Grêmio precisa voltar a vencer na competição. Nesta quinta-feira (16), às 19h, o time gaúcho recebe o São Paulo, que também vive uma campanha irregular, mas tem boas chances de estar na zona de classificação para as competições continentais.

O técnico Mano Menezes, mais uma vez, vai alterar a equipe por conta de lesões. As boas notícias são os retornos de Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius, que treinaram normalmente desde segunda-feira.