Grandes fora de casa na Copa do Brasil

Brasil e São Paulo - Três dos grandes do futebol brasileiro estarão atuando fora de casa na rodada desta quarta-feira da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio jogam no nordeste contra Ceará e CSA, respectivamente, enquanto o Corinthians tem uma viagem mais curta para pegar o Novorizontino.



A partir das 19h30, o Verdão tenta abrir vantagem e se recuperar do tropeço que teve no Brasileirão. Mayke, Murilo e Raphael Veiga, em transição física entre a parte técnica e física após lesões, trabalharam com o grupo na última sessão de treino e pode estar à disposição de Abel Ferreira. Uma possível escalação tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López (Vitor Roque).