GP Cascavel de Ciclismo promete emoção os fãs

Cascavel - Cascavel está mais uma vez na rota dos grandes eventos esportivos. O GP Cascavel de Ciclismo – Troféu Renato Centenário será realizado no próximo sábado (1°), no Autódromo Internacional Zilmar Beux.

A prova, que se consolida como uma das principais competições do Sul do Brasil, contará com a participação de atletas de cinco países. Esses países são Brasil, Argentina, Paraguai, Cuba e Estados Unidos. Haverá também representantes de mais de oito estados brasileiros.

A pista será liberada a partir das 10h da manhã, com encerramento às 16h30. As provas terão início pontualmente às 17h com as categorias Open, Master C e Juvenil (masculino e feminino).

Atrativos

Um dos destaques desta edição é a prova exclusiva feminina de corrida de rua, que reunirá mais de 450 mulheres para um percurso de uma ou duas voltas no traçado do autódromo. A largada acontece às 18h. O evento ocorrerá em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.