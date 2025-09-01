Gosta de atletismo? FMEC tem cerca de 50 vagas gratuitas de aulas para jovens no CNTA

Cascavel - A FMEC (Fundação Municipal de Esporte e Cultura), com apoio do Proesporte, está desenvolvendo no CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo), o projeto Cascavel Athletics School, voltado para a iniciação esportiva na modalidade de atletismo.
O programa gratuito oferece às crianças e adolescentes de 9 a 14 anos a oportunidade de vivenciar de forma prática e lúdica diversas provas do atletismo, como saltos em distância e altura, corridas com saída de bloco, lançamentos, arremessos e provas com barreiras.
Atualmente, o projeto já conta com 60 alunos, mas tem vagas abertas para cerca de 50 novos esportistas. Para garantir a vaga é fácil, o responsável basta ir presencialmente até o CNTA, que fica na Avenida Amazônia, n° 1595, no Parque Verde, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. A orientação é levar RG e CPF do responsável e da criança.
As atividades acontecem no CNTA, nos seguintes horários:
– Segundas e quartas: das 9h às 10h e das 15h às 16h
– Terças e quintas: das 9h às 10h e das 15h às 16h
A participação é gratuita, e os alunos ainda recebem um lanche ao fim das aulas.
Mais do que ensinar técnicas esportivas, o projeto também contribui para a formação cidadã, estimulando valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe, comunicação e a capacidade de lidar com desafios.
Com o projeto, Cascavel reforça seu compromisso com a formação esportiva e social de crianças e adolescentes, incentivando hábitos saudáveis e ampliando o acesso ao esporte.
Mais informações pelo telefone da FMEC, no (45) 3321-2290.
Fonte: Secom