A Campanha Legal permite que pessoas físicas destinem até 6% do imposto de renda devido, sem qualquer custo adicional, sendo até 3% para cada fundo. Os valores arrecadados permanecem no município e são posteriormente repassados a entidades socioassistenciais por meio de chamamento público. O prazo para adesão segue aberto até o dia 30 de dezembro.

Ao aderir à Campanha Legal , Léo Linck destinou aproximadamente R$ 15 mil, valor dividido entre o FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o FMDI (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa). Durante o ato, o prefeito Mario Costenaro também realizou a destinação de parte de seu imposto de renda, reforçando o caráter institucional e o compromisso da administração municipal com a iniciativa.

Paraná e Toledo - A Prefeitura de Toledo recebeu, nesta semana, a visita do goleiro do Botafogo, Léo Linck, em um ato simbólico que uniu esporte, cidadania e solidariedade. Natural de Marechal Cândido Rondon, o atleta esteve acompanhado do contador Narcizo Muller para formalizar a destinação de parte do imposto de renda devido à Campanha Legal, iniciativa que fortalece entidades socioassistenciais do município por meio dos fundos municipais.

Ajuda na trajetória

Durante a visita, Léo Linck destacou que parte de sua história está diretamente ligada a Toledo. Ainda jovem, ao deixar Marechal Cândido Rondon, ele encontrou na cidade apoio fundamental para sua formação pessoal e esportiva. “Desde que eu cheguei aqui, eu fui muito ajudado. Participei por quatro anos de um centro comunitário, que ajudou muito a mim e à minha irmã, e muitas pessoas contribuíram para que eu conseguisse chegar onde estou hoje”, relatou.

O goleiro ressaltou que essa vivência despertou, desde cedo, o desejo de retribuir. Para ele, a destinação do imposto de renda é uma forma concreta de garantir que outras crianças e adolescentes tenham acesso a oportunidades semelhantes às que recebeu. “Fico muito feliz se um, dois ou três meninos puderem ter a minha pessoa como referência. Se eu conseguir ajudar alguém a chegar pelo menos na metade do que eu cheguei, para mim já vou estar realizado”, afirmou.

“Golaço”

O prefeito Mario Costenaro enfatizou a importância do gesto do atleta, especialmente pelo alcance que figuras públicas têm junto aos jovens. Segundo ele, a participação de Léo Linck amplia a visibilidade da Campanha Legal e estimula outros contribuintes a aderirem. “É um momento muito especial para nós. Você está marcando vários gols para a nossa cidade. Você defende muito, mas hoje está marcando um golaço”, declarou.

Arrecadação

Já o vice-prefeito Lucio De Marchi destacou que a campanha é uma ferramenta essencial para manter recursos no próprio município. Ele lembrou que grande parte da arrecadação de impostos não retorna às cidades e que a destinação ao FMDCA e ao FMDI garante mais estrutura às entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos. “Todas essas oportunidades de deixar o dinheiro aqui são muito importantes. Quem puder colaborar, sem dúvida, vai ajudar muito no atendimento das nossas crianças e adolescentes”, concluiu.