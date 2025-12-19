Goalball e natação colocam Cascavel na elite do paradesporto nacional

Cascavel - Entre bolas que deslizam pela quadra guiadas pelo som, característica da modalidade de golball e braçadas que cortam a água em busca de superação, atribuídas à natação, o Paradesporto de Cascavel mostrou, mais uma vez, que inclusão, alto rendimento e protagonismo caminham de mãos dadas.
Nos meses de novembro e dezembro, paratletas das modalidades de goalball e natação levaram o nome do município a algumas das principais competições do calendário nacional, disputadas em São Paulo (SP), reafirmando a força e a seriedade do trabalho desenvolvido na cidade.
No goalball, modalidade coletiva voltada a atletas com deficiência visual, a equipe cascavelense encarou o desafio do Campeonato Brasileiro – Série B. Em quadra, cada defesa, arremesso e estratégia revelou muito mais do que técnica: mostrou disciplina, entrosamento e a capacidade de competir em igualdade com equipes tradicionais do País. A participação colocou Cascavel no mapa do cenário nacional da modalidade e reforçou o potencial de crescimento do grupo.
Já na natação, o nível de exigência foi ainda mais elevado. Cascavel esteve presente no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Natação, competição que reúne apenas atletas que alcançam índices técnicos nacionais. Cada prova disputada representou meses de treinamento intenso, foco absoluto e o compromisso com a excelência esportiva. Em piscinas que concentram a elite do paradesporto brasileiro, os nadadores cascavelenses mostraram consistência, preparo e ambição por novos patamares.
Por trás desses resultados está uma estrutura que acredita no esporte como ferramenta de transformação. As modalidades contam com o apoio da APAC – Associação dos Paratletas de Cascavel, viabilizado por recursos do Chamamento Público da Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), além do suporte do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP). Um trabalho conjunto que garante condições para treinos, competições e desenvolvimento contínuo dos atletas.
Fonte: Assessoria