Goalball e natação colocam Cascavel na elite do paradesporto nacional

Cascavel - Entre bolas que deslizam pela quadra guiadas pelo som, característica da modalidade de golball e braçadas que cortam a água em busca de superação, atribuídas à natação, o Paradesporto de Cascavel mostrou, mais uma vez, que inclusão, alto rendimento e protagonismo caminham de mãos dadas.

Nos meses de novembro e dezembro, paratletas das modalidades de goalball e natação levaram o nome do município a algumas das principais competições do calendário nacional, disputadas em São Paulo (SP), reafirmando a força e a seriedade do trabalho desenvolvido na cidade.

No goalball, modalidade coletiva voltada a atletas com deficiência visual, a equipe cascavelense encarou o desafio do Campeonato Brasileiro – Série B. Em quadra, cada defesa, arremesso e estratégia revelou muito mais do que técnica: mostrou disciplina, entrosamento e a capacidade de competir em igualdade com equipes tradicionais do País. A participação colocou Cascavel no mapa do cenário nacional da modalidade e reforçou o potencial de crescimento do grupo.