Ginásio Sérgio Mauro Festugatto passa por revitalização na área interna

Cascavel - Palco de momentos marcantes da história esportiva de Cascavel, o Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, localizado no Complexo Esportivo Ciro Nardi, passa por uma ampla revitalização da área interna. A iniciativa busca preservar o espaço e qualificá-lo para a intensa agenda esportiva prevista para os próximos anos.

Os trabalhos começaram nesta terça-feira (16) e incluem a pintura de toda a quadra, das arquibancadas e da orla do ginásio. A execução seguirá até a primeira quinzena de janeiro de 2026, com interrupção programada durante o recesso de fim de ano.

A revitalização é realizada com recursos do Comtur (Conselho Municipal do Turismo), totalizando R$ 40 mil. O investimento se justifica pelo papel do ginásio como sede frequente de eventos que impulsionam o turismo esportivo, com competições de alcance nacional e internacional.