Com um péssimo rendimento no segundo turno e bem próximo da zona do rebaixamento, o Atlético Mineiro tem a grande chance de reabilitação dentro do Brasileirão na partida que será disputada nesta quarta-feira (8), contra o lanterna Sport.

O jogo acontece às 19 horas na Arena MRV, em Belo Horizonte. Durante a semana, o elenco foi cobrado pela presidência do clube já que nos últimos cinco jogos o time venceu apenas uma vez.