Com um péssimo rendimento no segundo turno e bem próximo da zona do rebaixamento, o Atlético Mineiro tem a grande chance de reabilitação dentro do Brasileirão na partida que será disputada nesta quarta-feira (8), contra o lanterna Sport.
O jogo acontece às 19 horas na Arena MRV, em Belo Horizonte. Durante a semana, o elenco foi cobrado pela presidência do clube já que nos últimos cinco jogos o time venceu apenas uma vez.
Reforços e Desfalques do Atlético Mineiro
Sampaoli contará com o retorno do capitão Lyanco ao setor defensivo, mas fica sem os jogadores convocados para a Data Fifa – Júnior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Iván Román (Chile).