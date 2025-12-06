Um evento já tradicional e com objetivo social, o Futebol das Estrelas acontece neste sábado, a partir das 15 horas, no Estádio Olímpico Regional. Ex-jogadores profissionais estarão em campo com o objetivo de arrecadar doações ao Provopar. Para acompanhar alguns dos grandes nomes do passado, o espectador precisa levar 1 kg de alimento não perecível.
Além do zagueiro Gamarra, que já participou de outras edições, também estão confirmados Gil Mainar, Edu Cortina, Itagibinha e Denilson, que atuaram pelo Cascavel.