FUTEBOL

Sorteio define grupos da Copa do Mundo

A reta final da Copa do Mundo começa hoje. A partir das 14 horas, a FIFA realiza o sorteio que formará os grupos da primeira fase da competição que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, iniciando o novo formato com 48 seleções. O Brasil está confirmado […]