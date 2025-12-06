Paraná - A Federação Paranaense de Futebol marcou para segunda-feira (8), às 17h30, a reunião arbitral para a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

Dez times devem disputar a competição: Toledo, Paranavaí, Laranja Mecânica, Batel, Nacional, Paraná Clube, Patriotas, Prudentópolis, Rio Branco e Verê.