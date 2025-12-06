Paraná - A Federação Paranaense de Futebol marcou para segunda-feira (8), às 17h30, a reunião arbitral para a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.
Dez times devem disputar a competição: Toledo, Paranavaí, Laranja Mecânica, Batel, Nacional, Paraná Clube, Patriotas, Prudentópolis, Rio Branco e Verê.
A tendência é que os dirigentes mantenham a fórmula de disputa deste ano; porém, não está descartada a possibilidade de se adotar um formato semelhante ao da primeira divisão, com as equipes divididas em dois grupos na primeira fase.