Curitiba e Paraná - Depois de anos entre subidas e descidas de divisão, o Foz Futebol tenta escrever um novo capítulo na sua história. A classificação como segundo colocado do grupo A, onde também estava o FC Cascavel, deixou o time das Três Fronteiras com a vantagem do mando diante o Athletico. Hoje, a partir das 20 horas, os times se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, para o primeiro jogo das quartas-de-final.



Ao longo da última semana o Azulão anunciou a contratação de Daniel Adisa, jovem talento nigeriano de 21 anos. O jogador tem várias convocações para as seleções de base da Nigéria com mais de 100 gols marcados nas categorias de base, destacando-se pelo futebol vertical, dribles, intensidade e finalizações de média e longa distância. A reta final de preparação foi feita no CT do Coritiba, minimizando o desgaste da viagem.

Para o técnico Adriano, o duelo exige concentração máxima, inteligência tática e personalidade.



“Sabemos da força do Athletico jogando na Arena, é um grande adversário e merece todo o respeito. Mas também sabemos do nosso potencial. Jogar bem fora de casa é fundamental nesse tipo de confronto, e o Foz já mostrou que pode competir e surpreender”, destacou o treinador.