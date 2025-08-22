Fórmula Fusca tem etapa eletrizante

Londrina - A Fórmula Fusca teve uma etapa eletrizante em Londrina domingo (17), como preliminar da Fórmula Truck. A 3 ª etapa teve Enzo Rainieri como vencedor nas duas corridas da categoria AP.
Na categoria EA Renan Procópio ganhou acorrida 1, e na corrida 2, vitória de Rafael Iasbek. Na classificação do campeonato, a dupla Maicon Tumiate/Marcelo Tizzot lidera a categoria AP, com 219 pontos, enquanto que na EA, o líder é Ruderson Silva, com 196 pontos.
A próxima etapa será no dia 14 de setembro, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.