Fora de casa, Stein Cascavel goleia o Cianorte e segue invicto no Paranaense

Cascavel - Nenhuma mãe está mais feliz neste domingo (11) do que as mães das atletas do Stein Cascavel Futsal. O presente delas chegou antecipado: a 6ª vitória consecutiva da equipe, conquistada neste sábado (10) sobre o time do Guibon Foods/Cianorte, em partida válida pelo Campeonato Paranaense.

Jogando fora de casa, as atletas comandadas pelo técnico Márcio Coelho continuaram demonstrando superioridade técnica e brilhando nas quadras! Nesta temporada já foram 27 gols marcados e apenas 3 sofridos em 6 partidas disputadas, somando o Estadual e a LFF.

No duelo deste sábado, disputado no Ginásio Tancredo Neves, Marina, Bebel, Jaque Nunes e Michi foram as autoras dos gols que ajudaram o Stein a manter sua invencibilidade.