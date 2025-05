Fora de casa, FC Cascavel encara o lanterna Monte Azul pela Série D

A vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Limeira, na última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, deu um pouco mais de confiança ao FC Cascavel. O primeiro triunfo na competição tirou a Serpente Aurinegra da lanterna do grupo 7 e colocou a equipe na 7ª posição, com 4 pontos.

O último colocado é o Monte Azul-SP, que tem apenas três pontos e ainda não venceu. A equipe soma três empates e uma derrota neste início de Série D. O clube paulista será o adversário do Cascavel neste sábado (17). As equipes se enfrentam às 15h, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista.