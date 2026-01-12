Fora de casa, FC Cascavel conquista primeira vitória no Paranaense

Cascavel - O FC Cascavel conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense ao bater o Galo Maringá por 1 a 0, na tarde deste domingo, em Maringá, pela 2ª rodada da competição. O gol da partida foi marcado pelo meia Robinho, garantindo três pontos importantes para a Serpente Aurinegra.

Após estrear com um empate sem gols em casa contra o Azuriz, o Cascavel mostrou força longe de seus domínios e saiu de campo com um resultado positivo. A equipe teve uma atuação segura, controlou as ações do adversário e soube aproveitar a oportunidade criada para definir o confronto.