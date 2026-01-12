Fora de casa, FC Cascavel conquista primeira vitória no Paranaense

Cascavel - O FC Cascavel conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense ao bater o Galo Maringá por 1 a 0, na tarde deste domingo, em Maringá, pela 2ª rodada da competição. O gol da partida foi marcado pelo meia Robinho, garantindo três pontos importantes para a Serpente Aurinegra.
Após estrear com um empate sem gols em casa contra o Azuriz, o Cascavel mostrou força longe de seus domínios e saiu de campo com um resultado positivo. A equipe teve uma atuação segura, controlou as ações do adversário e soube aproveitar a oportunidade criada para definir o confronto.
Com a vitória, o FC Cascavel chega a 4 pontos no Grupo A e divide a liderança do estadual com Londrina, Foz do Iguaçu e Atlético, mantendo-se firme na briga pelas primeiras posições da tabela.
O próximo compromisso da Serpente Aurinegra já tem data marcada. O time volta a campo no dia 14 (quarta-feira), quando recebe o Andraus Brasil, jogando em casa, em busca de mais uma vitória para se consolidar entre os líderes do Paranaense 2026.