Rio Grande do Sul - Neste sábado (8) o Cascavel Futsal vai encarar uma verdadeira batalha em busca de uma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal. A Serpente visita o Atlântico, às 17h30, no Caldeirão do Galo, em Erechim-RS.

No duelo de ida, o Cascavel deixou a vitória escapar no minuto final. Carlão abriu o placar na segunda etapa, mas no apagar das luzes o Atlântico buscou o empate. Faltando 30 segundos para o fim da partida, Vilela marcou e deixou tudo igual: 1 a 1.

Apesar de ter sofrido o empate, para o capitão Carlão, o confronto está em aberto e a equipe acredita que pode voltar do Rio Grande do Sul com a classificação. “Temos que ter cabeça no lugar, nada está decidido. Nossa intenção era chegar com uma vantagem em Erechim. Entretanto, chegamos em igualdade. O primeiro jogo provou que quando estamos determinados, conseguimos bater de frente com qualquer equipe do país. Se tivermos a mesma disposição, garra e entrega temos grandes chances de conseguir a classificação”, afirmou.