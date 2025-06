Flu decide vaga e “não pode perder”

Nesta quarta-feira (25), mais dois grupos do Mundial de Clubes definirão os times que avançam para as oitavas de final. O Fluminense é o único brasileiro em campo hoje e vai enfrentar o Mamelodi Sundowns, a partir das 16h, em Miami. Apesar de ser o líder do grupo, o tricolor corre risco de ficar fora em caso de derrota. Borussia Dortmund e Ulsan também jogam hoje, com o time alemão precisando apenas do empate para avançar.

Uma das preocupações de Renato Gaúcho é com relação a possibilidade de suspensão por cartão. Os pendurados são Nonato e Martinelli, que foram punidos contra o Borussia Dortmund, e Keno, que foi advertido contra o Ulsan. Pelo regulamento da Copa do Mundo de Clubes, dois cartões amarelos acarretam em uma suspensão.