Fleck conquista 3ª vitória da temporada na Fórmula Truck

Londrina - O gaúcho Rafael Fleck fechou com 100% sua participação na 6ª etapa da Fórmula Truck, disputada domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Largou na pole position, venceu de ponta a ponta e fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m42s690, média horária de 110,254 km/h. Com um Scania, Fleck completou 25 voltas em 46m00s943, andando à média horária de 102,519 km/h.
Fleck somou os cinco pontos da pole position, os 105 da vitória e os cinco da melhor volta. Acrescidos os 20 pontos de bonificação pela participação, somou os 135 pontos possíveis na etapa de Londrina e assumiu a liderança na classificação extraoficial da categoria GT Truck (motores eletrônicos) no Campeonato Interestadual, somando 570 pontos. O campeonato fica embolado, uma vez que Túlio Bendo, que liderava desde a primeira etapa, caiu para a vice-liderança, com 560 pontos. Com o terceiro lugar deste domingo, o gaúcho Douglas Collet assume a terceira colocação na classificação do campeonato, com 486 pontos.
O catarinense Túlio Bendo lutou muito para manter a liderança do campeonato. Largou em quarto, atacou e foi atacado, brigou muito por posições e terminou na segunda colocação, a 4s824 do vencedor Rafael Fleck. O gaúcho Douglas Collet também conquistou um excelente resultado, com o terceiro lugar; os paranaenses Douglas Torres e Edivan Monteiro foram quarto e quinto respectivamente, ao passo que o paraguaio Nilton Sérgio Jacobsen completou o pódio com a sexta colocação.
O catarinense Ramiris Fontanella conquistou a sétima colocação, seguido de Robson Portaluppi (RS), Leonardo Barramacher (SC) e Robson Luiz Trevizol (SC), que pela ordem, fecharam as 10 primeiras colocações da prova.
Vitoria suada
Rafael Fleck diz que a vitória foi suada, sempre sendo pressionado por catarinenses. No início por Rogério “Taio” Agostini, de São Miguel do Oeste, que largou na segunda colocação e abandonou com problemas no motor; e no fim por Túlio Bendo, de Ermo, que se vencesse se manteria na liderança do campeonato. “Foi uma vitória difícil e a dedico ao pessoal da equipe, que trabalharam muito para colocar meu caminhão na pista no sábado e o do Ramiris neste domingo. Eles merecem”, frisa Rafael Fleck, que comemorou a terceira vitória na temporada, depois de ganhar em Guaporé (RS) e Campo Grande (MS).
A 7ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 14 de setembro, em Santa Cruz do Sul, marcando a reinauguração do autódromo gaúcho.
