Fleck conquista 3ª vitória da temporada na Fórmula Truck

Londrina - O gaúcho Rafael Fleck fechou com 100% sua participação na 6ª etapa da Fórmula Truck, disputada domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Largou na pole position, venceu de ponta a ponta e fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m42s690, média horária de 110,254 km/h. Com um Scania, Fleck completou 25 voltas em 46m00s943, andando à média horária de 102,519 km/h.

Fleck somou os cinco pontos da pole position, os 105 da vitória e os cinco da melhor volta. Acrescidos os 20 pontos de bonificação pela participação, somou os 135 pontos possíveis na etapa de Londrina e assumiu a liderança na classificação extraoficial da categoria GT Truck (motores eletrônicos) no Campeonato Interestadual, somando 570 pontos. O campeonato fica embolado, uma vez que Túlio Bendo, que liderava desde a primeira etapa, caiu para a vice-liderança, com 560 pontos. Com o terceiro lugar deste domingo, o gaúcho Douglas Collet assume a terceira colocação na classificação do campeonato, com 486 pontos.

O catarinense Túlio Bendo lutou muito para manter a liderança do campeonato. Largou em quarto, atacou e foi atacado, brigou muito por posições e terminou na segunda colocação, a 4s824 do vencedor Rafael Fleck. O gaúcho Douglas Collet também conquistou um excelente resultado, com o terceiro lugar; os paranaenses Douglas Torres e Edivan Monteiro foram quarto e quinto respectivamente, ao passo que o paraguaio Nilton Sérgio Jacobsen completou o pódio com a sexta colocação.

O catarinense Ramiris Fontanella conquistou a sétima colocação, seguido de Robson Portaluppi (RS), Leonardo Barramacher (SC) e Robson Luiz Trevizol (SC), que pela ordem, fecharam as 10 primeiras colocações da prova.