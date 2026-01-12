Brasil e Rio de Janeiro - O Flamengo pode contar com um reforço de peso para a temporada de 2026: Lucas Paquetá, um velho conhecido da torcida. O meia já acertou os termos pessoais com o clube carioca e está cada vez mais perto de um retorno ao Brasil.

As negociações estão em andamento. O Flamengo deseja contar com Paquetá já em janeiro, enquanto o West Ham tenta segurar o jogador até o final da temporada 2025/26, em junho. Paquetá, por sua vez, pressiona para que o negócio seja fechado antes.