O Flamengo tenta voltar a fazer uma final de Taça Libertadores de América. Nesta quarta-feira (29) a equipe enfrenta o Racing, em Avellaneda, a partir das 21h30 tendo a seu favor a vantagem construída no jogo de ida.

O primeiro jogo, disputado no Maracanã, foi vencido pelo time brasileiro por 1 a 0, com gol de Carrascal nos minutos finais do confronto. O resultado dá ao time de Filipe Luís o direito de empatar na volta, na Argentina, para avançar à grande final. Uma vitória simples do Racing, por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Se triunfar por dois ou mais gols, os mandantes seguem adiante.



Porém, a missão não parece fácil. Os argentinos prometem uma forte pressão dentro do Estádio El Cilindro e garantem que estarão na final.

Gustavo Costas, treinador de La Academia, tem um grande problema para escalar o Racing. Santiago Sosa, capitão da equipe na ida, no Rio, saiu com uma fratura no rosto e não deverá jogar hoje.