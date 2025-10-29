O Flamengo tenta voltar a fazer uma final de Taça Libertadores de América. Nesta quarta-feira (29) a equipe enfrenta o Racing, em Avellaneda, a partir das 21h30 tendo a seu favor a vantagem construída no jogo de ida.
O primeiro jogo, disputado no Maracanã, foi vencido pelo time brasileiro por 1 a 0, com gol de Carrascal nos minutos finais do confronto. O resultado dá ao time de Filipe Luís o direito de empatar na volta, na Argentina, para avançar à grande final. Uma vitória simples do Racing, por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Se triunfar por dois ou mais gols, os mandantes seguem adiante.
Porém, a missão não parece fácil. Os argentinos prometem uma forte pressão dentro do Estádio El Cilindro e garantem que estarão na final.
Gustavo Costas, treinador de La Academia, tem um grande problema para escalar o Racing. Santiago Sosa, capitão da equipe na ida, no Rio, saiu com uma fratura no rosto e não deverá jogar hoje.
No Rubro-Negro, a grande expectativa e quanto ao zagueiro Léo Ortiz. O zagueiro ficou fora dos últimos dois jogos da equipe e passou por cronograma especial para tentar ficar à disposição na Argentina, após torcer o tornozelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.
Se não jogar, Ortiz será mais uma vez substituído por Danilo. O principal desfalque será Pedro, que fraturou o braço direito e sequer viajou com a delegação. Everton Cebolinha, lesionado, também está fora.
Racing x Flamengo
Estádio El Cilindro – 21h30
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni (Di Césare), Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal.