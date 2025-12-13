Fla tenta chegar à final do Intercontinental

O Flamengo enfrenta o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), às 14h (de Brasília), em jogo válido pela semifinal da Copa Intercontinental de 2025. O vencedor vai enfrentar o Paris Saint-German na final.

O Flamengo de Filipe Luís deve ter mudanças em relação ao time que venceu o Cruz Azul, sobretudo pela parte física. Everton Cebolinha e Gonzalo Plata são alternativas para mudar o ataque, enquanto Danilo é opção na defesa.

O técnico Filipe Luis comentou sobre a possibilidade de Pedro entrar na partida.

“Muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Deu para ver que voltou com confiança, alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele depende da evolução dele dia a dia. Nesse treino de hoje vamos decidir se ele pode ter minutos ou não amanhã. Minha expectativa é que ele tenha minutos”.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Depois da vitória por 3 a 1 contra o Al Ahli, o Pyramids deve manter a mesma equipe para enfrentar o Flamengo. Filipe Luís elogiou o time egípcio após a vitória contra o Cruz Azul. Fiston Mayele, camisa 9, é o artilheiro da equipe. No banco de reservas, o brasileiro Ewerton pode ser uma surpresa. A provável escalação do Pyramids tem: El Shenawy; Chibi, Galal (Gabr), Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele.