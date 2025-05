Fla desfalcado para jogo decisivo

Rio de Janeiro - O Flamengo tem uma partida decisiva pela Libertadores, nesta quarta-feira. A partir das 21h30, o time joga na Argentina contra o Central Córdoba, líder do grupo C, com 7 pontos. O rubro-negro é o terceiro colocado com 4 pontos, e precisa vencer para seguir com boas chances de classificação.

Problemas médicos

Além disso, o Fla torce por um empate entre Deportivo Táchira e LDU, o que pode dar a vice-liderança do grupo. Porém, o técnico Filipe Luis terá que mexer na formação ofensiva por conta de problemas médicos.

Em boletim médico divulgado ontem (6), o Flamengo informou que Everton Cebolinha tem uma pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024, mas sem comprometimento do tendão e nos músculos da região. Outro problema é Plata que havia sido diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito, está em tratamento e está fora do confronto.