Fisioterapeuta de Toledo é convocado para comissão técnica de seleção brasileira

Toledo - O fisioterapeuta e osteopata Cristian Ueda, que mantém consultório em Toledo, foi convocado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) para integrar a comissão técnica da seleção brasileira masculina sub-16 (categoria Cadete). A equipe disputará o Campeonato Sul Centro Americano de Handebol Masculino, entre os dias 23 e 27 de setembro, em Assunção, no Paraguai.
Até o próximo dia 29, Ueda deixa em segundo plano a rotina de atendimentos no consultório para se dedicar integralmente à delegação nacional. Atualmente, ele já se encontra em São Bernardo do Campo/SP, onde a equipe liderada pelo técnico Cristiano Fripp se prepara – com treinamentos em dois períodos – até a próxima segunda-feira (22), quando embarca rumo à capital paraguaia.
A trajetória do fisioterapeuta dentro da modalidade é antiga. Toledano de coração, Cristian é natural de Jussara, município no Noroeste do Paraná onde começou a jogar handebol quando tinha 10 anos de idade, dedicando duas décadas à modalidade na condição de atleta.
Antes de ser chamado para a seleção brasileira, atuou em diferentes ocasiões no suporte às equipes de Toledo e à seleção paranaense. Esta não é a primeira vez que a CBHb recorre à experiência de Cristian, pois, em setembro do ano passado, ele também integrou a comissão técnica da seleção masculina de handebol na mesma competição continental.
“Ano passado fizemos uma boa campanha, ficando em segundo lugar, perdendo a final para a Argentina numa grande partida. Agora, tanto eu quanto os atletas chegam à competição com mais experiência e preparo para enfrentar grandes adversários”, analisa. “Além dos atuais campeões, temos que tomar todo o cuidado com os uruguaios e chilenos, que fazem ótimos trabalhos nas categorias de base”, alerta.
Além de reforçar a confiança da entidade em seu trabalho, Cristian entende que a nova convocação representa a realização de um desejo de longa data: poder vestir as cores do Brasil em uma competição internacional.
“Desde os tempos de atleta sonhei com o dia em estar na seleção brasileira e ter esta honra por meio da minha profissão é algo incrível, um sonho realizado!”, exclama. “É muito gratificante ser lembrado pela Confederação Brasileira de Handebol e principalmente pelo técnico Cristiano Fripp, de onde partiu o convite de integrar novamente a comissão técnica. Teremos uma missão difícil, com times muito bem preparados, mas acreditamos que nosso trabalho está no caminho certo e poderemos lutar pelo campeonato”, assegura.
