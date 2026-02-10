São Paulo - O paranaense Firás Fahs superou todas as expectativas em sua estreia na categoria Shifter sábado (7), no Kartódromo e Interlagos, quando disputou a etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart.

Firás largou na sétima posição, ocupava a oitava colocação na primeira bateria, quando teve que abandonar com o câmbio quebrado. Na segunda bateira, largou de 25º e terminou em 11º. Na soma das duas baterias, ficou em 14º marcando um ponto. A vitória foi do paulista Danilo Dirani, que somou 18 pontos.