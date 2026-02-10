São Paulo - O paranaense Firás Fahs superou todas as expectativas em sua estreia na categoria Shifter sábado (7), no Kartódromo e Interlagos, quando disputou a etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart.
Firás largou na sétima posição, ocupava a oitava colocação na primeira bateria, quando teve que abandonar com o câmbio quebrado. Na segunda bateira, largou de 25º e terminou em 11º. Na soma das duas baterias, ficou em 14º marcando um ponto. A vitória foi do paulista Danilo Dirani, que somou 18 pontos.
Firás destaca que por ser sua primeira corrida na categoria Shifter, seu desempenho foi muito bom. “Andamos entre os mais rápido em todos os treinos. O resultado é decorrência da quebra do câmbio na primeira bateria. Na segunda, largamos em 25º e ganhamos 14 posições. Estou confiante em um bom campeonato e buscaremos o primeiro pódio na Shifter já na próxima etapa”, acentua o piloto da equipe Bravar, que nesta temporada também disputará a Stock Car Light.
A próxima etapa da Copa São Paulo Light está marcada para o dia 7 de março, novamente no Kartódromo de Interlagos.