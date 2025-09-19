São Paulo - O paranaense Firás Fahs quer recuperar os pontos perdidos na última etapa e voltar a figurar entre os pilotos que vão ao pódio da categoria OK-N na Copa São Paulo Light de Kart. A 8ª etapa da competição será disputada amanhã no Kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá (SP). Seu objetivo principal e retornar à liderança. Já com um descarte, Firás está na quinta colocação, com 36 pontos, a 12 do líder Bernardo Gentil.
BANDEIRADA
Firás Fahs deseja voltar à liderança
FUTSAL
Stein Cascavel e Resenhas brigam por vaga na semifinal da LFF
No próximo sábado (20), os termômetros prometem aumentar em Cascavel, e o fenômeno nem está relacionado aos 29 graus previstos pelo Simepar. Em clima de decisão, o Ginásio da Neva será palco do confronto eletrizante entre Stein Cascavel Futsal e o Resenha, de Goiás, duelo que vale vaga na semifinal da Liga de Futsal Feminino. […]
LIBERTADORES
Mengo preocupado com desfalques no Maracanã
O Flamengo pode ter desfalques importantes para a partida contra o Estudiantes nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Três jogadores são dúvidas para o confronto no Maracanã: Jorginho, Varela e Alex Sandro. Por outro lado, a boa notícia é o retorno de Bruno Henrique […]
Esportes
ENDURANCE BRASIL: SG28 Racing quer recuperação no Velocitta
Rodada dupla desafia pilotos com quase sete horas de provas no interior paulista O Endurance Brasil terá um fim de semana de muita velocidade no Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), com as disputas da quinta e sexta etapas da temporada, abrindo a reta final para a definição dos campeões. Cada uma das provas, no sábado […]
ESPORTE
Cascavel coloca tabela em dia diante do Jaraguá
Depois de três meses o Cascavel Futsal voltará a ter o mesmo número de jogos que a maioria das equipes da Liga Futsal. Nesta quarta-feira, às 19h30, a Serpente Tricolor encara o Jaraguá, em Santa Catarina, em partida válida pela oitava rodada da competição. Na época, o jogo não aconteceu porque o tricolor teve problemas […]
OESTE
Fisioterapeuta de Toledo é convocado para comissão técnica de seleção brasileira
O fisioterapeuta e osteopata Cristian Ueda, que mantém consultório em Toledo, foi convocado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) para integrar a comissão técnica da seleção brasileira masculina sub-16 (categoria Cadete). A equipe disputará o Campeonato Sul Centro Americano de Handebol Masculino, entre os dias 23 e 27 de setembro, em Assunção, no Paraguai. Até […]
Esportes
Wellington Cirino aposta nos novos ajustes em Curvelo
O trabalho de evolução nos caminhões Iveco da Usual Racing seguem intensos e são trabalhados a cada etapa, com uma minuciosa análise de dados do rendimento em etapas anteriores e dos parâmetros na pista onde a etapa irã acontecer. No próximo fim de semana, a equipe vai disputar a sétima etapa da Copa Truck no […]