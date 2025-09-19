Firás Fahs deseja voltar à liderança

São Paulo - O paranaense Firás Fahs quer recuperar os pontos perdidos na última etapa e voltar a figurar entre os pilotos que vão ao pódio da categoria OK-N na Copa São Paulo Light de Kart. A 8ª etapa da competição será disputada amanhã no Kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá (SP). Seu objetivo principal e retornar à liderança. Já com um descarte, Firás está na quinta colocação, com 36 pontos, a 12 do líder Bernardo Gentil.