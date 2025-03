Filipe Luís é o treinador com a maior invencibilidade no Brasil

Rio de Janeiro - A torcida do Flamengo está empolgada com o início de 2025 do clube nas mãos de Filipe Luís. Desde a estreia do time principal no ano, o Rubro-Negro ainda não perdeu.

Com isso, Filipe Luís é o detentor do posto de técnico com maior invencibilidade no Brasil. Desde que assumiu o Flamengo, o treinador comandou o clube em 23 jogos, somando 17 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

A única vez que o Flamengo foi derrotado com o ex-lateral foi no dia 17 de outubro, quando o Fluminense castigou o clube Rubro-Negro por 2 x 0 no Brasileirão de 2024. Desde então, o clube da Gávea não sabe o que é derrota, somando 21 jogos de invencibilidade.