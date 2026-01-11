FC Cascavel visita o Galo Maringá fora de casa pela 2ª rodada do Paranaense

Cascavel - Neste domingo (11), às 18h30, o Cascavel entra em campo para mais um desafio no Campeonato Paranaense 2026. A Serpente enfrenta o Galo Maringá, no Estádio Willie Davids, em Maringá, pela segunda rodada da competição estadual.

Pontos compartilhados na estreia

O Cascavel vem de um empate sem gols diante do Azuriz, no Estádio Olímpico Regional, na estreia da equipe no Paranaense. A Serpente foi superior durante os 90 minutos, manteve presença constante no campo ofensivo e criou as principais oportunidades da partida. O adversário teve poucas chegadas, parando no sistema defensivo aurinegro, com destaque para a solidez do sistema defensivo, que mostrou segurança ao longo de toda a partida, além de atuações decisivas quando exigidas, garantindo o controle do jogo mesmo nos poucos momentos de pressão adversária.

No setor de meio-campo, a equipe apresentou bom equilíbrio entre marcação e criação, sustentando a intensidade durante o jogo. Ofensivamente, o Cascavel explorou bem as laterais, com mobilidade, infiltrações constantes e apoio efetivo pelos corredores do campo. Mesmo com amplo volume de jogo e número elevado de finalizações, a Serpente não conseguiu converter o domínio em gols na estreia.

César Bueno valoriza solidez da equipa e acredita em evolução ofensiva para a próxima partida:

“Era um jogo dentro do que já esperávamos. Tivemos superioridade técnica sobre a equipa do Azuriz, que entrou em campo com uma proposta bastante defensiva. Nós dominaamos as ações da partida, mas não fomos felizes no último terço do campo. Faltou um pouco mais de assertividade nas decisões. Apesar disso, há pontos positivos a destacar. Defensivamente, a nossa equipa foi muito sólida e segura. Tivemos bons momentos de posse de bola e criámos jogadas. Para o jogo contra o Galo, a expectativa é sermos mais eficazes nesse terço final do campo, para que possamos conquistar a vitória.”

Preparação para o confronto

Após o primeiro compromisso no estadual, a comissão técnica comandou dois trabalhos coletivos no CT do clube, realizados na sexta-feira (09) e no sábado (10), antes do embarque para Maringá. O período foi dedicado à correção de ajustes e à preparação final da equipe para a segunda rodada.