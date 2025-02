FC Cascavel vai abrir segunda fase da Copa do Brasil

A Diretoria de Competições da CBF divulgou na tarde desta sexta-feira (28) a tabela detalhada referente à segunda fase da Copa Betano do Brasil 2025. O documento contém informações sobre datas, locais e horários das partidas.

Esta etapa da competição mais inclusiva do país terá início na próxima terça-feira (4), com o duelo entre Aparecidense-GO e FC Cascavel, no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), às 21h30. Haverá também confrontos nos dias 5, 6, 11, 12 e 13 de março.

Assim como na primeira fase da competição, a classificação será definida em jogo único. Em caso de empate ao fim do tempo regulamentar, as equipes irão se enfrentar em uma disputa por pênaltis, para decidir quem avançará no torneio.

A partir da terceira fase, para a qual 12 times se classificaram diretamente (Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians Bahia e Cruzeiro), as vagas serão disputadas em jogos de ida e volta.

Veja os confrontos da 2ª fase:

04/03

21h30 – Aparecidense-GO x Cascavel-PR