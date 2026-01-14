Cascavel e Paraná - As rodadas iniciais do Campeonato Paranaense mostraram uma diferença de nível entre os grupos que integram o novo formato da competição. Até agora, apenas uma vitória de time do grupo B, contra cinco vitórias do grupo A. Hoje, a partir das 20 horas, o FC Cascavel joga contra o Andraus, único time do grupo B a vencer e, consequentemente, líder do grupo. Manter a estatística favorável com uma vitória pode fazer com que o Cascavel se mantenha na zona de classificação e com chances de se tornar líder do grupo após a rodada que marca a metade da primeira fase.



O técnico Cesar Bueno deverá manter a formação inicial da partida contra o Galo Maringá, já que o time rendeu dentro do esperado e chegou a dominar o adversário.



Foz

Também no grupo A e com quatro pontos, o Foz encara o lanterna Galo Maringá com o pensamento de se tornar líder do grupo. A partida acontece às 19 horas no Estádio Willie Davids.