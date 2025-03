FC Cascavel tenta quebrar jejum da segunda fase

Cascavel – A única partida da segunda fase da Copa do Brasil que será disputada nesta terça-feira pode marcar um novo capítulo na história do FC Cascavel. O time vai tentar passar, pela primeira vez, para a terceira fase da competição que tem o maior número de clubes participantes no país. Caso vença o duelo contra a Aparecidense, às 21h30, no Estádio Anibal Toledo, em Aparecida de Goiânia, o time quebra o jejum e garante mais R$2,315 mi como premiação. Até agora, já são R$1,830 mi pela participação nas fase 1 e 2.

O time viajou no último domingo e realizou o último treino ontem no CT do Vila Nova. O técnico Tcheco voltou a testar algumas mudanças no setor de meio-campo que devem deixar a formação um pouco mais defensiva do que a utilizada na partida contra o América Mineiro.