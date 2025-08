FC Cascavel tem tabu e vantagem para definir

Cascavel e Paraná - Cascavel – A primeira partida da segunda fase da Série D entre FC Cascavel e Barra acontece neste sábado, às 16 horas, no Estádio Olímpico e promete um duelo equilibrado em busca de uma vaga nas oitavas de final. Para o FC Cascavel, a partida pode valer uma vantagem no placar pensando no jogo da próxima semana em Itajaí, além de tentar quebrar o tabu de nunca ter vencido a equipe catarinense. Nos últimos dois duelos foram duas derrotas por 3 a 0.



Depois de uma semana inteira para trabalhar, o técnico Tcheco acredita que o time esteja preparado para o duelo. A imprensa não teve acesso ao treino realizado no Estádio Olímpico, mas sabe-se que haverá mudanças. A primeira delas já anunciada no início da semana com as saídas de Paulo Victor e Michel, que deixaram a equipe. A outra alteração é na zaga, com Thiago Lopes deixando o setor por conta de uma lesão durante os treinos da semana. A última pode acontecer no ataque. André Molinas voltou aos treinos e pode surgir como opção à frente.



Declarações do Técnico Tcheco

“Vamos pegar um time muito bem organizado, bastante técnico e que não por acaso ficou com a liderança do seu grupo. É um duelo de 180 minutos e temos que saber como agir aqui, desempenhar bem e tentar o resultado que seja melhor para a volta”, afirmou o treinador cascavelense.