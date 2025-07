FC Cascavel tem semana cheia antes do play-off

“Se tiver alguém com características diferentes dos que temos aqui, vamos buscar, mesmo que seja para dois jogos. É um momento crucial”, completou.

“Chegamos muito fortes para o mata-mata, mesmo com a classificação tendo demorado a acontecer. O time está mais cascudo, superando dificuldades e com o mental fortalecido para o mata-mata. Agora é um campeonato a parte e quem errar menos passa. Então, temos que diminuir nossos erros para avançar”, avaliou o técnico Tcheco , que teve uma reunião com a diretoria para analisar a necessidade de alguma contratação para reforçar o time.

Por ter pior colocação na fase de grupos em relação ao seu adversário, o aurinegro fará a primeira partida em casa no próximo fim de semana com o objetivo de construir uma vantagem para a volta. A semana será importante para que a comissão técnica possa ajustar alguns detalhes táticos, enquanto o departamento médico ganha tempo para concluir a recuperação de alguns jogadores que sentiram mais o ritmo dos jogos ou que sofreram lesões.

Cascavel e Paraná - Com a vaga garantida nas oitavas de final da Série D após a vitória do último sábado sobre o Uberlândia, por 2 a 1, o FC Cascavel terá a semana inteira para treinar visando a primeira partida dos play-offs.

O Adversário

O Cascavel terá pela frente o Barra, de Santa Catarina. O time tem seu CT entre Itajaí e Balneário Camboriú e terminou a fase de grupos como líder no grupo A8, com 8 vitórias, dois empates e quatro derrotas. No último jogo, mesmo em casa, a equipe foi derrotada pelo já eliminado Brasil de Pelotas, por 1 a 0. O time é comandado pelo técnico Eduardo Souza, que assumiu durante o campeonato estadual.

Diferente do que aconteceu com os times paranaenses, todos os representantes de Santa Catarina avançaram para a próxima fase. Além do Barra, Joinville e Marcílio Dias também se classificaram e enfrentarão Cianorte e Inter de Limeira, respectivamente.

O time que avançar do duelo entre Cascavel e Barra vai enfrentar o vencedor de Água Santa-SP e Ceilândia-DF.