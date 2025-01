FC Cascavel sub-20 estreia com derrota na Copa São de Futebol Júnior, neste domingo (5)

FUTEBOL FC Cascavel divulga preço dos ingressos para o Paranaense

Cascavel - Nesta sexta-feira (3) os valores dos ingressos para os jogos do FC Cascavel na primeira fase do Campeonato Paranaense de Futebol foram divulgados pelo clube. Os preços valem para as partidas no estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, em Cascavel. Na arquibancada descoberta a entrada inteira custará R$ 30,00. O meio ingresso com […]