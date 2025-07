FC Cascavel: Sem chance para vacilar!

Cascavel e Paraná - Depois de um início de campeonato vacilante e uma recuperação cheia de altos e baixos variando de vice-líder a quinto colocado, o FC Cascavel chega à sua última “decisão” para avançar para a próxima fase da Série D. Neste sábado (26), a partir das 16h, o time recebe o Uberlândia em um duelo direto pela vaga. Quem vencer, avança. Um empate leva o aurinegro para os play-offs como quarto colocado para enfrentar Barra ou São José. Em caso de vitória, o time pode fechar até como vice-líder, dependendo dos outros resultados, o que fará com que os adversários no play-off sejam Joinville ou Marcílio Dias.

Um dos mais experientes do elenco, o meia Robinho está de volta após cumprir suspensão e falou sobre a decisão. “Passamos por muitas coisas nesta fase e isso nos deu força mental para essa partida decisiva. É, praticamente, um play-off. Estamos muito focados para buscar essa classificação”, afirmou.

Além de Robinho, Libano também retorna de suspensão, enquanto o atacante Luis Araújo deve aparecer após um período em tratamento.

Retrospectiva

FC Cascavel e Uberlândia se enfrentaram na primeira rodada do campeonato, em Uberlândia, e empataram em 1 a 1. Desde lá foram várias mudanças, com chegada de novos jogadores nos dois elencos e a troca de treinador no time mineiro. O time começou com Marcelo Caranhato, depois foi dirigido pelo interino Alexandre Lopes e, agora, está com Cícero Junior.