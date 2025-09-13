FC Cascavel recebe o Batel e mira vaga na Copa do Brasil

A partir deste sábado, começa a Taça FPF, competição que indicará o último representante do estado para a próxima edição da Copa do Brasil. Criada este ano, a competição é a última esperança para equipes que não foram bem no Estadual e, também, serve de sonho para times que disputam a Divisão de Acesso.

O FC Cascavel fará sua estreia a partir das 15h30, contra o Batel, de Guarapuava, em jogo antecipado da terceira rodada, já que os visitantes enfrentariam o Athletico, que pediu mudança de data. O adversário foi o sexto colocado na fase classificatória da Segundona e acabou eliminado no primeiro play-off para o Foz.

O time aurinegro chega com o elenco um pouco modificado em relação ao que terminou a Série D. Vários jogadores do Sub-20 estão sendo aproveitados pelo técnico Cesar Bueno, que comandou uma pré-temporada de quase quatro semanas.

“Essa é uma união que a gente considera ideal também para a formação desses jogadores do Sub-20. Com o auxílio dos atletas que já estavam no profissional, que são mais experientes, temos uma união que traz a vitalidade e a empolgação dos atletas mais jovens para esse grupo que estava no profissional”, ressalta o treinador que poderá ser efetivado para o Paranaense 2026 em caso de uma boa campanha.