FC Cascavel pronto para enfrentar o Cianorte fora de casa pela Série D

Cascavel - O Cascavel volta a campo neste sábado (03), às 15h, para enfrentar o Cianorte no Estádio Albino Turbay, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025. A partida marca mais um desafio importante para a Serpente, que busca sua primeira vitória na competição.

Durante a semana, a equipe realizou os treinos no CT do Cascavel, com atividades concentradas no período da tarde. A preparação começou com um jogo-treino diante da equipe Sub-20, promovendo ajustes técnicos e táticos. A exceção foi nesta sexta-feira (02), quando os trabalhos ocorreram pela manhã, seguidos do embarque rumo a Cianorte.

Nas duas primeiras rodadas da Série D, o Cascavel empatou fora de casa com o Uberlândia e foi superado pelo Goiatuba em casa, somando 1 ponto até o momento. Agora, a equipe aposta na solidez do trabalho realizado durante a semana para buscar a recuperação e iniciar a reação na competição.

Tcheco confia na reação do grupo e projeta clássico como ponto de virada na Série D

“O início não foi o que esperávamos, mesmo com uma boa intertemporada, mas confiamos muito no grupo e no potencial dos atletas. Ainda há tempo para reverter, desde que a gente mude a postura, foque mais e corrija o que precisa ser ajustado. A resposta agora precisa ser para nós mesmos, porque sabemos que temos capacidade de reagir.”

“O adversário vem de dois bons resultados e é muito confiante, é um clássico do nosso estado e sabemos que será um jogo difícil. Mas confiamos no nosso potencial e força, e um confronto assim é ideal para mostrar nosso valor e buscar pontos importantes na sequência do campeonato.”