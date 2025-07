FC Cascavel pode garantir vaga no play-off hoje

ESPORTE

Depois do Mundial, Flu tenta manter boa fase no Brasileiro

O torcedor do Fluminense tem motivos de sobra para estar no Maracanã, nesta quinta-feira (17). Será o reencontro com o time após a boa participação na Copa do Mundo de Clubes, e com o anúncio do retorno de John Kennedy, autor do gol do título na Libertadores. O adversário da noite é o Cruzeiro, atual […]