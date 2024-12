FC Cascavel perde por 2 a 0 para o Cianorte no Torneio de Verão

Esportes

STOCK CAR: Muggiati quer por água no chopp do campeão

A Super Final da Stock Car, que acontece sábado e domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, faz com que todas as atenções se voltam aos oito pilotos finalistas, mas o paranaense Zezinho Muggiati está afim de entrar na festa do título, colocar água no chopp do campeão e fechar sua primeira temporada com […]