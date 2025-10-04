FC Cascavel perde para o Furacão na Arena da Baixada pela Taça FPF

Curitiba e Paraná - Na tarde deste sábado (4), o FC Cascavel perdeu para o Athletico Paranaense na Arena da Baixada pela Taça FPF na 4ª rodada por 2×0.

No primeiro tempo Felipe Chiqueti abriu o placar com menos de 45 segundos de jogo. Furacão 1×0 Cascavel.

Zagueiro Marcos André amplia a vantagem do Furacão para 2×0, aos 43′ do segundo tempo.

Com isso, os donos da casa garantiram a sua primeira vitória na competição.