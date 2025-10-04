FC Cascavel perde para o Furacão na Arena da Baixada pela Taça FPF

Curitiba e Paraná - Na tarde deste sábado (4), o FC Cascavel perdeu para o Athletico Paranaense na Arena da Baixada pela Taça FPF na 4ª rodada por 2×0.
No primeiro tempo Felipe Chiqueti abriu o placar com menos de 45 segundos de jogo. Furacão 1×0 Cascavel.
Zagueiro Marcos André amplia a vantagem do Furacão para 2×0, aos 43′ do segundo tempo.
Com isso, os donos da casa garantiram a sua primeira vitória na competição.
Próximo jogo
Na próxima o rodada o a Serpente Aurinegra recebe o Cianorte no Estádio Olímpico, no próximo sábado (11), ás 15h30. enquanto o Athletico vai enfrentar o Nacional fora de casa.
Ambas as equipes estão classificadas para a próxima fase do campeonato.
Classificação
Na tabela de classificação o FC Cascavel esta em segundo lugar com 7 pontos, já o CAP fica em terceiro com 5 pontos.