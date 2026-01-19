Cianorte e Paraná - O Cianorte recebeu o FC Cascavel em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Albino Turbay, e venceu por 2 a 1. O resultado marcou a primeira derrota da Serpente no campeonato.

Os gols do Leão foram anotados por Caíque e Vinni Faria para garantir a vitória de virada. Pelo lado do FC Cascavel, Borech havia aberto o placar ainda no primeiro tempo.

Classificação

Com a conclusão da 4ª rodada a tabela de classificação do estadual fica assim:

Grupo A

1° Londrina – 10 pontos

2° Athletico-PR – 7 pontos

3° São Joseense – 7 pontos

4° Foz do Iguaçu – 7 pontos

5° FC Cascavel – 5 pontos