Na 4ª rodada do Campeonato Paranaense, Cianorte derrota FC Cascavel. Descubra os gols e a tabela após este confronto no futebol - Foto: Assessoria
Cianorte e Paraná - O Cianorte recebeu o FC Cascavel em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Albino Turbay, e venceu por 2 a 1. O resultado marcou a primeira derrota da Serpente no campeonato.

Os gols do Leão foram anotados por Caíque e Vinni Faria para garantir a vitória de virada. Pelo lado do FC Cascavel, Borech havia aberto o placar ainda no primeiro tempo.

Classificação

Com a conclusão da 4ª rodada a tabela de classificação do estadual fica assim:

Grupo A

Londrina – 10 pontos

Athletico-PR – 7 pontos

São Joseense – 7 pontos

Foz do Iguaçu – 7 pontos

5° FC Cascavel – 5 pontos

Maringá – 2 pontos

Grupo B

Coritiba – 7 pontos

2° Cianorte – 6 pontos

Azuriz – 5 pontos

Andraus – 4 pontos

5° Galo Maringá – 3 pontos

Operário-PR – 1 pontos

Próximo jogo

O próximo desafio da Serpente Aurinegra é contra o Fantasma em Ponta Grossa, já o Cianorte enfrenta o Foz  às 18h30 (de Brasília), no Estádio do ABC, ambos os jogos válidos pela 5ª rodada.

