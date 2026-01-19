Cianorte e Paraná - O Cianorte recebeu o FC Cascavel em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Albino Turbay, e venceu por 2 a 1. O resultado marcou a primeira derrota da Serpente no campeonato.
Os gols do Leão foram anotados por Caíque e Vinni Faria para garantir a vitória de virada. Pelo lado do FC Cascavel, Borech havia aberto o placar ainda no primeiro tempo.
Classificação
Com a conclusão da 4ª rodada a tabela de classificação do estadual fica assim:
Grupo A
1° Londrina – 10 pontos
2° Athletico-PR – 7 pontos
3° São Joseense – 7 pontos
4° Foz do Iguaçu – 7 pontos
5° FC Cascavel – 5 pontos
6° Maringá – 2 pontos
Grupo B
1° Coritiba – 7 pontos
2° Cianorte – 6 pontos
3° Azuriz – 5 pontos
4° Andraus – 4 pontos
5° Galo Maringá – 3 pontos
6° Operário-PR – 1 pontos
Próximo jogo
O próximo desafio da Serpente Aurinegra é contra o Fantasma em Ponta Grossa, já o Cianorte enfrenta o Foz às 18h30 (de Brasília), no Estádio do ABC, ambos os jogos válidos pela 5ª rodada.