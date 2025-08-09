FC Cascavel perde para o Barra Clube e está eliminado da Série D

Santa Catarina - O FC Cascavel foi até Itajaí, Santa Catarina, para enfrentar o Barra Clube pelo jogo de volta do mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D, e foi superado pelo placar de 3×0.

A Serpente até começou melhor o jogo, e foi melhor no primeiro tempo, mas o Barra aproveitou o fator casa para ampliar a vantagem do jogo de ida no segundo tempo onde venceu o Cascavel por 1×0 no Estádio Olímpico.

Foto: Assessoria

O segundo tempo foi mais quente, os donos da casa tiveram um pênalti marcado ao seu favor, mas Guilherme Lazaroni bateu na trave desperdiçando a oportunidade

Elvinho aos 29′ deixou a marcação na saudade para abrir o placar. Barra 1×0 FC Cascavel.