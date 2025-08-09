FC Cascavel perde para o Barra Clube e está eliminado da Série D

Santa Catarina - O FC Cascavel foi até Itajaí, Santa Catarina, para enfrentar o Barra Clube pelo jogo de volta do mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D, e foi superado pelo placar de 3×0.
A Serpente até começou melhor o jogo, e foi melhor no primeiro tempo, mas o Barra aproveitou o fator casa para ampliar a vantagem do jogo de ida no segundo tempo onde venceu o Cascavel por 1×0 no Estádio Olímpico.
O segundo tempo foi mais quente, os donos da casa tiveram um pênalti marcado ao seu favor, mas Guilherme Lazaroni bateu na trave desperdiçando a oportunidade
Elvinho aos 29′ deixou a marcação na saudade para abrir o placar. Barra 1×0 FC Cascavel.
Aos 34′ Saymom aumentou o placar. Barra 2×0 Cascavel.
E aos 48′ já nos acréscimos Giovani fez 3×0, assim confirmando a classificação do Barra para as oitavas de final da Série D. No agregado, Barra 4×0 FC Cascavel.
Adversário
Já nas oitavas, o Barra Clube vai enfrentar o Ceilândia.