FC Cascavel pega donos da casa em busca da primeira vitória

Cascavel e Paraná - Cascavel – Chegou a hora da estreia do FC Cascavel na Copinha 2026. Neste sábado, às 13 horas, o time enfrenta o Juventus, na Rua Javari, em São Paulo. O time buscará sua primeira vitória na competição, já que na participação no ano passado a equipe foi eliminada na primeira fase após perder para Sport e Referência e empatar com o Boavista. Agora, a equipe está no grupo 31, junto com os donos da casa e adversários de hoje, Retrô-PE e São Bento-SP.



Com a subida de Cesar Bueno para o time profissional, o sub-20 passou a ter uma nova comissão técnica, comandada pelo técnico Vanucci e com o ex-jogador Irineu como coordenador da base. O elenco também tem muitas caras novas. Ao longo da preparação a equipe realizou jogos-treino com o elenco profissional do FC Cascavel e, também, um amistoso com os profissionais do Londrina, perdendo por 5 a 1.



Para avançar à segunda fase, o auri-negro precisará ficar entre os dois primeiros colocados do grupo. Se isso acontecer, o time entra no mata-mata contra uma das equipes classificadas do grupo 32, que tem Nacional-SP, Internacional, Portuguesa e CSE-AL.