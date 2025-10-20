FC Cascavel oficializa o retorno do goleiro André Luiz

Cascavel - O goleiro André Luiz está de volta ao FC Cascavel. O arqueiro retorna ao Oeste do Paraná após passagens marcantes por clubes do cenário nacional, reforçando uma trajetória sólida e de crescimento constante.

Em sua primeira passagem com o manto aurinegro, em 2022, André Luiz disputou 15 partidas. No ano seguinte, viveu seu auge pelo clube: foi vice-campeão paranaense em 2023, somando 28 jogos na temporada e se destacando como um dos líderes da equipe.