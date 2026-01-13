Cascavel e Paraná - O FC Cascavel voltou à zona de classificação do grupo A do Campeonato Paranaense. No último domingo, o time bateu o Galo Maringá, por 1 a 0, com gol de Robinho. Amanhã, o time volta a campo, em casa, para pegar o Andraus, que bateu o São Joseense no fim de semana. Foram os únicos times a vencer na Rodada 2, que foi marcada por quatro empates – Operário 1×1 Maringá, Cianorte 1×1 Athletico, Coritiba 2×2 Londrina e Foz 1×1 Azuriz.
A vitória aliviou o clima de cobrança em relação ao ataque, que criou diversas oportunidades durante o jogo. O técnico Cesar Bueno fez uma avaliação positiva, mas já destacou que é preciso manter a atenção para a sequência do campeonato.
“Os três pontos eram muito importantes. Agora, vamos para mais uma decisão diante do Andraus”.
Com quatro pontos conquistados, o Cascavel subiu para a 4ª colocação do Campeonato Paranaense 2026, empatado em pontos com as equipes que estão acima na tabela e sendo a única que ainda não sofreu gols na competição.
COMO ESTÁ O PARANAENSE
Grupo A
Classificação P J V E D GP GC SG %
1º Londrina 4 2 1 1 0 4 2 2 66
2º Foz do Iguaçu 4 2 1 1 0 4 3 1 66
3º Athletico 4 2 1 1 0 3 2 1 66
4º FC Cascavel 4 2 1 1 0 1 0 1 66
5º São Joseense 3 2 1 0 1 2 2 0 50
6º Maringá 2 2 0 2 0 4 4 0 33
Grupo B
Classificação P J V E D GP GC SG %
1º Andraus 3 2 1 0 1 3 2 1 50
2º Cianorte 2 2 0 2 0 4 4 0 33
3º Azuriz 2 2 0 2 0 1 1 0 33
4º Coritiba 1 2 0 1 1 4 5 -1 16
5º Operário 1 2 0 1 1 1 3 -2 16
6º Galo Maringá 0 2 0 0 2 0 3 -3 0
Próximos Jogos
Hoje
Maringá x Coritiba
Quarta-feira
Galo Maringá x Foz
FC Cascavel x Andraus
Azuriz x Londrina
Athletico x Operário
SãoJoseense x Cianorte