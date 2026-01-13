O FC Cascavel supera o Galo Maringá e volta à zona de classificação no Campeonato Paranaense. Saiba mais sobre o jogo - Foto: Brayan Brandão | FC Cascavel
O FC Cascavel supera o Galo Maringá e volta à zona de classificação no Campeonato Paranaense. Saiba mais sobre o jogo - Foto: Brayan Brandão | FC Cascavel

Cascavel e Paraná - O FC Cascavel voltou à zona de classificação do grupo A do Campeonato Paranaense. No último domingo, o time bateu o Galo Maringá, por 1 a 0, com gol de Robinho. Amanhã, o time volta a campo, em casa, para pegar o Andraus, que bateu o São Joseense no fim de semana. Foram os únicos times a vencer na Rodada 2, que foi marcada por quatro empates – Operário 1×1 Maringá, Cianorte 1×1 Athletico, Coritiba 2×2 Londrina e Foz 1×1 Azuriz.


A vitória aliviou o clima de cobrança em relação ao ataque, que criou diversas oportunidades durante o jogo. O técnico Cesar Bueno fez uma avaliação positiva, mas já destacou que é preciso manter a atenção para a sequência do campeonato.


“Os três pontos eram muito importantes. Agora, vamos para mais uma decisão diante do Andraus”.


Com quatro pontos conquistados, o Cascavel subiu para a 4ª colocação do Campeonato Paranaense 2026, empatado em pontos com as equipes que estão acima na tabela e sendo a única que ainda não sofreu gols na competição.

COMO ESTÁ O PARANAENSE


Grupo A


Classificação  P          J           V         E          D         GP       GC       SG       %
1º Londrina   4          2          1          1          0          4          2          2          66
2º Foz do Iguaçu      4          2          1          1          0          4          3          1          66
3º Athletico   4          2          1          1          0          3          2          1          66
4º FC Cascavel          4          2          1          1          0          1          0          1          66
5º São Joseense        3          2          1          0          1          2          2          0          50
6º Maringá    2          2          0          2          0          4          4          0          33

Grupo B


Classificação  P          J           V         E          D         GP       GC       SG       %
1º Andraus    3          2          1          0          1          3          2          1          50
2º Cianorte    2          2          0          2          0          4          4          0          33
3º Azuriz        2          2          0          2          0          1          1          0          33
4º Coritiba     1          2          0          1          1          4          5          -1        16
5º Operário   1          2          0          1          1          1          3          -2        16
6º Galo Maringá       0          2          0          0          2          0          3          -3        0

Próximos Jogos


Hoje
Maringá x Coritiba


Quarta-feira
Galo Maringá x Foz
FC Cascavel x Andraus
Azuriz x Londrina
Athletico x Operário
SãoJoseense x Cianorte

