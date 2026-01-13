Cascavel e Paraná - O FC Cascavel voltou à zona de classificação do grupo A do Campeonato Paranaense. No último domingo, o time bateu o Galo Maringá, por 1 a 0, com gol de Robinho. Amanhã, o time volta a campo, em casa, para pegar o Andraus, que bateu o São Joseense no fim de semana. Foram os únicos times a vencer na Rodada 2, que foi marcada por quatro empates – Operário 1×1 Maringá, Cianorte 1×1 Athletico, Coritiba 2×2 Londrina e Foz 1×1 Azuriz.



A vitória aliviou o clima de cobrança em relação ao ataque, que criou diversas oportunidades durante o jogo. O técnico Cesar Bueno fez uma avaliação positiva, mas já destacou que é preciso manter a atenção para a sequência do campeonato.



“Os três pontos eram muito importantes. Agora, vamos para mais uma decisão diante do Andraus”.



Com quatro pontos conquistados, o Cascavel subiu para a 4ª colocação do Campeonato Paranaense 2026, empatado em pontos com as equipes que estão acima na tabela e sendo a única que ainda não sofreu gols na competição.