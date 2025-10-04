FC Cascavel joga por liderança na Arena

Cascavel e Paraná - Cascavel – Depois de quase dez dias, o FC Cascavel volta a atuar pela Taça FPF e pode terminar a rodada como líder do grupo A. A partida acontece neste sábado, às 15h30, contra o Athletico, na Arena da Baixada. A competição ganhou outros rumos para o aurinegro depois do anúncio do novo calendário. Como já está com a vaga na Série D, o time quer ser um dos representantes do estado na Copa Sul-Sudeste ou Copa do Brasil, mantendo o calendário cheio para o ano que vem.

O técnico Cesar Bueno tem a totalidade do elenco à disposição e aposta no tempo de trabalho dos últimos dias para evoluir e buscar a liderança.

“O grupo está muito bem. A gente fez duas semanas muito proveitosas de treinamento. Vamos enfrentar um grande adversário dentro dos seus domínios. O Atlhletico é uma força dentro do estado em todas as suas categorias. Eles ainda não venceram, mas a gente sabe que dentro da Arena eles são muito fortes. Acreditamos que vamos fazer um jogo muito interessante, tentando impor o nosso modelo de jogo de muita posse, agressividade e ofensividade“, afirmou o treinador.

A rodada do grupo ainda terá Batel x Nacional, com o líder Cianorte de folga.