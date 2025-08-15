FC Cascavel inicia processo para ser SAF

Cascavel - Se dentro de campo as coisas não terminaram como o planejado, fora dele o FC Cascavel continua evoluindo e garantindo boas perspectivas para seus acionistas. Esta semana, parte do grupo esteve reunida para a apresentação do início do projeto que vai transformar o clube em uma SAF, assim como já acontece com várias equipes do futebol brasileiro como Vasco, Botafogo, Coritiba, entre outras.
O primeiro passo será a transformação da Podium, pessoa jurídica mantenedora do clube, em uma sociedade anônima, para posteriormente acontecer a transformação em SAF.
“Almejamos criar um clube com identidade com a cidade, engajado em causas sociais e que representasse a nossa comunidade. Desde 2017, muita coisa foi realizada dentro e fora de campo e, neste momento, é com muito orgulho que estamos transformando a Podium em uma Sociedade Anônima e, em breve, transformando o Cascavel em SAF”, destacou o presidente do Cascavel, Valdinei Silva.
Vantagens
A transformação pode trazer algumas vantagens ao clube, como a captação de recursos para os projetos sociais vinculados, regime especial de tributação após um período de existência em apenas 5% e a garantia legal aos investidores quanto aos aportes.
O clube também estará sujeito à normas de governança, transparência, controle e meios de financiamento específicos para a atividade do futebol.
Fair-play
A CBF iniciou um forte trabalho para adotar o fair play financeiro no futebol do Brasil. Esta semana, diversos dirigentes de federações e clubes estiveram reunidos para debater um projeto que deve ser apresentado até novembro e pode entrar em vigor a partir de 2026.
“É um dos objetivos que colocamos no nosso compromisso de campanha. Com 78 dias de gestão, tomamos passos importantes para um caminho novo no futebol brasileiro. Queremos criar um sistema sustentável no Brasil, evitar o doping financeiro, reduzir dívidas. Demos o pontapé inicial para transformarmos o futebol brasileiro”, disse o presidente da CBF Samir Xaud.