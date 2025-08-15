FC Cascavel inicia processo para ser SAF

Cascavel - Se dentro de campo as coisas não terminaram como o planejado, fora dele o FC Cascavel continua evoluindo e garantindo boas perspectivas para seus acionistas. Esta semana, parte do grupo esteve reunida para a apresentação do início do projeto que vai transformar o clube em uma SAF, assim como já acontece com várias equipes do futebol brasileiro como Vasco, Botafogo, Coritiba, entre outras.

O primeiro passo será a transformação da Podium, pessoa jurídica mantenedora do clube, em uma sociedade anônima, para posteriormente acontecer a transformação em SAF.

“Almejamos criar um clube com identidade com a cidade, engajado em causas sociais e que representasse a nossa comunidade. Desde 2017, muita coisa foi realizada dentro e fora de campo e, neste momento, é com muito orgulho que estamos transformando a Podium em uma Sociedade Anônima e, em breve, transformando o Cascavel em SAF”, destacou o presidente do Cascavel, Valdinei Silva.

Vantagens

A transformação pode trazer algumas vantagens ao clube, como a captação de recursos para os projetos sociais vinculados, regime especial de tributação após um período de existência em apenas 5% e a garantia legal aos investidores quanto aos aportes.