FC Cascavel inicia intertemporada visando estreia na Taça FPF

Cascavel - Uma semana após encerrar sua participação na Série D 2025, o Futebol Clube Cascavel se reapresentou para dar início ao período de intertemporada, com foco total na disputa da Taça FPF. A estreia da Serpente será fora de casa, contra o Nacional, no dia 20 de setembro, às 15h30, em Campo Mourão.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (18), com uma conversa entre a comissão técnica e os atletas, seguido de avaliações físicas. Esses primeiros dias serão fundamentais para retomar a saúde física dos jogadores e preparar a transição para os treinos em campo. Nesta terça-feira (19), a equipe foi ao gramado para dar sequência aos testes.

Durante esta semana, o grupo realizará seis turnos de treinamentos, concentrados no período da manhã. Todos os trabalhos serão conduzidos no Centro de Treinamento do Cascavel.

Comandada pelo técnico César Bueno, oficializado no cargo, a equipe terá um mês de preparação antes da estreia oficial na competição. Na primeira fase, o Cascavel disputará quatro partidas, sendo duas em casa. A Serpente integra o Grupo A, ao lado de Athletico, Batel, Cianorte e Nacional. Já o Grupo B é formado por Azuriz, Curitiba, Foz do Iguaçu, Rio Branco e Patriotas. Classificam-se para a próxima fase os quatro primeiros colocados de cada grupo.

“É um privilégio receber a missão de estar à frente do Cascavel. Esse é um projeto pessoal desde que cheguei ao clube, há dois anos e meio, e hoje finalmente chegou este momento. Temos o objetivo de conquistar a Taça FPF e, consequentemente, garantir vaga na Copa do Brasil. Contamos com um elenco qualificado e temos condições de realizar uma boa campanha para alcançar nossos objetivos”, destacou o técnico César Bueno.

A primeira fase contará com cinco rodadas, com término previsto para o dia 11 de outubro. A fase de mata-mata começará em 18 de outubro, com quartas de final (ida e volta), semifinais (ida e volta) e duas partidas finais, com o confronto decisivo marcado para o dia 6 de dezembro.

A Taça FPF pode valer também uma vaga na Copa do Brasil de 2026, dependendo da confirmação oficial da CBF.