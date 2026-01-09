Cascavel - O FC Cascavel conquistou uma vitória expressiva na tarde desta sexta-feira (9) ao golear o São Bento (SP) por 6 a 1, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, os piás do ninho seguem com chances de classificação no grupo 31 e agora aguardam a definição do outro confronto da chave.
A Serpente Aurinegra construiu o placar com autoridade. Foram dois gols ainda no primeiro tempo, que deram tranquilidade à equipe, e mais quatro na etapa final, confirmando a superioridade ao longo da partida.
Apesar da goleada, a classificação não depende apenas do resultado obtido pelo Cascavel. Para avançar à próxima fase, o time precisa que o Juventus (SP) seja derrotado pelo Retrô (PE), jogo que está sendo realizado nesta tarde. Em caso de empate ou vitória da equipe paulista, o FC Cascavel se despede da competição.
Esta foi a segunda participação do FC Cascavel na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do futebol brasileiro.