Cascavel - O FC Cascavel conquistou uma vitória expressiva na tarde desta sexta-feira (9) ao golear o São Bento (SP) por 6 a 1, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, os piás do ninho seguem com chances de classificação no grupo 31 e agora aguardam a definição do outro confronto da chave.

A Serpente Aurinegra construiu o placar com autoridade. Foram dois gols ainda no primeiro tempo, que deram tranquilidade à equipe, e mais quatro na etapa final, confirmando a superioridade ao longo da partida.