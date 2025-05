FC Cascavel fecha turno com chance de liderança

O primeiro turno da Série D será encerrado neste sábado, com a disputa da sétima rodada. O FC Cascavel jogará em Minas Gerais, contra o Itabirito, às 15h30, e uma vitória poderá colocar a equipe na liderança do grupo 7, desde que a Inter de Limeira não consiga uma vitória sobre o Operário, em Campo Grande. Com três vitórias seguidas — marca inédita na temporada —, o Cascavel chegou aos 10 pontos, ocupando a vice-liderança do Grupo A7, apenas um ponto atrás da líder Inter de Limeira.

O time teve uma semana com menos treinos que o programado, em virtude das alterações climáticas, e viajou na quinta-feira para tentar minimizar os possíveis desgastes.

“A gente vem de três resultados positivos, com solidez e consistência. Nosso desafio agora é manter essa linha. Entender que, mesmo diante das dificuldades do adversário, podemos e devemos aproveitar cada oportunidade. Sempre com os pés no chão, mas com mentalidade vencedora”, destacou o técnico Tcheco.

O Itabirito almeja a vitória para encostar no G4. O time mineiro tem seis pontos. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima semana, em Cascavel, abrindo o segundo turno.